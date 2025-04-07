'Merkez Bankası kuru serbest bıraktığında büyük bir kaos yaşanacak'

Güncel altın piyasası ve Türkiye’nin ekonomisi hakkında bilgiler veren Ekonomist Ömer Uzunoğlu, “Altın özellikle Amerika'nın bu agresif çıkışlarıyla beraber dünyada değer kazanmaya başladı ve bir kısım ülkeler kendi paralarının değerlerini altına bağladılar. Altındaki hedefimiz daha önceki haftalarda da 3000 dolardı daha sonra 3200 olarak çekti şu anda 3500 ama 3600 dolara yıl sonu olarak değerini düşünüyorum. Altının gramı da 5 birimin üzerinde bir değerle karşımıza olacaktır. Yılın sonunda büyük ihtimal dövizdeki bu baskılı gidişin devam edebilme şansı hiç yok ve içinde bulunduğumuz gün kurun bulunduğu nokta yanlış dolayısıyla kurun bulunduğu nokta yanlış olunca bütün ürünlerin ve verilerin değeri de gerçeği yansıtmıyor. Öncelikle kurun normal gerçek değeri ile karşı karşıya olmamız lazım son 11 aydan beri maalesef uygulanan bu baskı öyle tahmin ediyorum ki ben karşımıza çok ciddi bir sıkıntı çıkartacak özellikle İçinde bulunduğumuz gün baktığımızda Merkez Bankası kuru serbest bıraktığında büyük bir kaos yaşanacaktır. Dolayısıyla aklımızı başımıza alıp yapmamız gerekeni gerçekleştirip özellikle siyasi görüşümüz ne olursa olsun hangi takımı tutarsak tutalım İçinde bulunduğumuz şartlarda Türkiye'ye ayağa kaldırmanın tek vücut olarak yeniden bir olmanın mücadelesini yapmalıyız bunu yapmadığımız halde Türkiye içinde bulunduğu durumdan çok daha zor durumda kalacaktır” şeklinde konuştu.