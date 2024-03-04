Meslektaşını öldüren taksiciye müebbet hapis cezası

Kayseri’de yolcu alma nedeniyle tartıştığı meslektaşını bıçaklayarak öldüren taksici, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık R.D., babası M.D. ile tutuksuz sanık M.D., müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanık R.D. önceki duruşmadaki ifadesinde, maktul Ali Demirel’i öldürmek istemediğini ve olaylardan dolayı pişman olduğunu söyledi. Yolcu alma yüzünden maktul ile tartıştıklarını söyleyen R.D., "Olayı tatlıya bağlamak için babamla Ali Demirel’in taksi durağına gittik. Selam verdik ama selamımızı almadı. ’yaptığın esnaflığa yakışıyor’ deyince ’ben yolcumu çaldırmam’ dedi. Arkasını dönüp taksi durağından kürek aldı, benim kafama vurdu. Dengemi kaybettim. Ben de korkuyla arabamın camından uzanıp bıçak aldım. Yaklaşmasın diye gösterdim ama başıma vurmaya devam etti. Ben bıçağı savurdum ama değdiğini görmedim" dedi.

Müşteki ve avukatları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda R.D.’ye ’kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis, ’bıçak bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 10 ay hapis cezası ile 2 bin TL para cezası verdi. Diğer sanık M.D.’ye ise oğluna ’yardım etmek’ suçundan müebbet hapis cezası verildi. M.D.’nin cezası ’iyi hal indirimi’ uygulanarak 12 yıla düşürüldü. Tutuksuz yargılanan sanık M.D. ise beraat etti.

Olay

Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı’ndaki bir taksi durağında meydana gelen olayda taksiciler Ali Demirel (37) ile R.D. (23) arasında iddiaya göre yolcu meselesi yüzünden çıkan kavgada R.D., bıçakla Demirel’i yaralamıştı. Ali Demirel vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan taksici hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan R.D. yakalanarak gözaltına alınmıştı.