Meslektaşının ölümüne sebep olan taksiciye müebbet, babasına 12 yıl hapis

Olay 23 Haziran’da saat 16.00 sıralarında Talas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Taksici A.D. (32) ile meslektaşı R.D.(23) arasında yolcu alımı nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan A.D. göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Sanık R.D. ile babası M.D. ve amcası M.D. gözaltına alındı. R.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken babası M.D. ev hapsi cezası aldı. Amcası M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın karar duruşması bugün 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya ölen taksici A.D.’nin ailesi ile tutuklu sanık R.D. ve R.D.’nin babası tutuklu sanık M.D. ile R.D.’nin amcası ve tutuksuz sanık M.D. katıldı. Ölen taksicinin çok sayıda yakını da duruşma için adliyeye gelirken polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

MAKTUL A.D.’NİN YAKINLARI SANIKLARIN EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI TALEP ETTİ

Daha önceki ifadesinde kardeşinin şehit dayısının adını aldığını belirten ağabeyi İ.D., “Katiller ‘selam verdik almadı’ diyorlar. Selam verdiklerini neden öldürüyorlar. Sanığın amcası da bunlarla birliktedir. Araçları darp edildiyse polise gitselerdi. Sanık E.D. babası ve amcasını organize edip olay yerine getirmiştir. En ağır cezayı almalarını talep ediyorum” ifadesinde bulundu.

A.D.’nin kız kardeşi ise “ Ben sağlık okuyordum. Ağabeyim katledildikten sonra finallere giremedim ve staj yapamadım. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum” diye belirtti.

A.D.’nin ağabeyi T.D. “ Ben tasarlayarak olduğunu düşünüyorum. Sanığın amcasının da tutuklanmasını talep ediyorum. Sizden Hazreti Ömer adaletini istiyorum” diye belirtti.

A.D.’nin babası ise, “Ben yaşayan ölüyüm. Bunların her gittikleri yerden pislikleri çıkıyor“ açıklamasında bulundu.

A.D.’nin annesi ise, “ Ekmeğim zehir oldu. Ağabeyim şehittir. Otuz senedir onun acısını çekiyordum. Şimdi de sekiz buçuk aydır bu acıyı yaşıyorum. En ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

TUTUKLU SANIK R.D.: KÖTÜ BİR NİYETİM YOKTU, KEŞKE BU OLAY YAŞANMASAYDI

Tutuklu sanık R.D. mahkemedeki ifadesinde, “Olay yolumu keserek saldırması soncu başlamıştır. Oraya gittiğimde misafir gibi arabamı park ettim. Selamımızı verdik. Kafama kürekle vurdu. Saldırmaya devam etmesi sonucu olay oldu. Asla kötü bir niyetim yoktu. Adaletinize sığınıyorum. Pişmanım keşke yaşanmasaydı. Karşı tarafa da rahmet diliyorum“ dedi.

R.D.’nin babası tutuklu sanık M.D., “ Ben oraya kavga için gitmedim. Şahsın küfür edip bize saldırması sonucu bu olaylar yaşanmıştır. Bu olaydan beraatımı talep ediyorum” dedi.

R.D.’nin amcası tutuksuz sanık M.D. de, “Üzerime atılan iftiraları kabul etmiyorum. Olayla bir bağlantım yok. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık R.D.’ye ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, R.D.’nin babası tutuklu sanık M.D.’ye ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. R.D.’nin amcası M.D. ise beraat etti. Öte yandan maktul A.D.’nin yakınları karara tepki gösterdiler.