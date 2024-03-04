LPG'ye zam geldi
Akaryakıt ürünlerinden LPG'ye pazartesi gece yarısından itibaren uygulanacak şekilde uygulanması beklenen 84 kuruşluk zam kesinleşti.
Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG’nin litre fiyatına, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pazartesi gece (05.03.2024 saat 00:01) geçerli olacak şekilde 84 kuruş zam geldi.
Fiyat artışıyla birlikte 21 lira 4 kuruştan satılan LPG’nin litresi 21 lira 88 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 41,67 TL
Motorin (dizel): 41,92 TL
LPG (otogaz): 21,04 TL. (zam uygulanmadan)