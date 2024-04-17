Meteorolojiden 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'de yarın fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteorolojiden 'fırtına' uyarısı
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri’de yarın fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde Perşembe günü güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler vb.) alınabilir önlemler oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır."

İHA
Kayseri Gündem

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