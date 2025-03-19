Meteorolojiden Kayseri için fırtına, kar ve soğuk uyarısı: O iki ilçe donacak!

Bugün itibarıyla sabah saatlerinde başlayacak yağışların, öğle saatlerinden itibaren kar yağışına döneceği öngörülüyor. Kılıç, "Maksimum sıcaklığımız +3 derece, minimum sıcaklığımız ise +1 derece olacak" diyerek, önümüzdeki günlerde hava durumunu aktardı. Perşembe günü de aralıklı kar yağışı bekleniyor ve sıcaklıkların eksi 1 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Cuma günü, yağışlı hava kütlesi Kayseri üzerinde etkili olmaya devam edecek, ancak kar yağışının hafiflemesi bekleniyor. Cuma günü sıcaklıkların artacağını vurgulayan Kılıç, "Maksimum sıcaklık +2 derece, minimum sıcaklık ise -6 derece olacak" diye belirtti. Cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmiyor ve sıcaklıkların artması bekleniyor; cumartesi günden itibaren +4, pazar günü ise +6 dereceye ulaşması tahmin ediliyor.

Sarız ve Pınarbaşı'na Dikkat Uyarısı

Kılıç, özellikle Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde yaşayan vatandaşların kuvvetli kar yağışına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. "Ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyoruz" dedi. Özellikle bu iki ilçedeki vatandaşların, kar savrulması ve tipi olayları nedeniyle dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.