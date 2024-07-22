Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek, vatandaşlar yüksek sıcaklık konusunda uyarıldı.

Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek, vatandaşlar yüksek sıcaklık konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

İHA
Kayseri Gündem

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