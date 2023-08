Mevlana Meydanı'na Görkemli Açılış

Talas Belediyesi’nin, projesini yarışmayla belirlediği Mevlana Mahalle Meydanı düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. Meydanın açılış kurdelesini önceki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaparken, birbirinden özel etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlendi.

Yaklaşık 85 bin nüfusu ile Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin 7. büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi’ndeki 20 bin metrekarelik meydanda yapım çalışmaları tamamlandı. Türkiye’nin dört bir yanından mimarların katıldığı yarışma sonucunda ortaya çıkan proje ile yeniden düzenlenen ve Şeffaf Oda’dan Genç Ofise, Selçuklu Bilgi ve Kültür Evi’nden ATM’ler ve amfi tiyatro ile fatura ödeme noktasına kadar çok sayıda fonksiyonel bölümün yer aldığı meydan için tören düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesine yakışır bir meydan ortaya çıkardıklarını belirterek, “Bu mahalle son 10 yılda hızla gelişen bir bölge. Talas’ta yol, park çalışmalarımızdan spor tesislerine, eğitim kurumlarından sağlık tesislerine, ibadethanelerden sosyal donatılara kadar birçok önemli çalışmalara imza attık. İnsana değer veren, hayatı kolaylaştıran hizmet ve yatırımlar gerçekleştirdik. Çünkü şehirler insanlar gibidir. Bir bedeni ve ruhu vardır. Camiler, kütüphaneler, müzeler nasıl şehrin ruhu ise meydanlar da şehrin bir parçasıdır.” dedi.

"Mevlana meydanını gerçek kimliğine büründürdük"

Başkan Yalçın, son 4 yılda özellikle şehir ve yeşil alan konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek şöyle konuştu; “Yeni yapılan ve revize edilen 60 park ile 315 bin metrekare yeşil alanı kazandırdık. 15 yeni park daha açacağız. Bunlara ilave olarak bugün de 20 bin metrekare büyüklüğündeki Mevlana Meydanının açılışını yapıyoruz. Buraya gerçek bir meydan kimliği kazandırmak istedik. Çünkü şehirler meydanlarıyla anılır. Bu gaye ile yaptığımız yarışmada Türkiye geneli 57 firma katıldı ve birinci olanı uyguladık. Bu meydanda günlük ihtiyaçları karşılayacak sosyal ve kültürel unsurları ön planda tuttuk. 20 bin metrekarelik yeşil alan, amfi tiyatro, Selçuklu Bilgi Evi, Şeffaf Oda, Genç Ofis, muhtarlık, kütüphane, hanımlar için gün evi, sergi salonu, ATM’ler, abonman dolum merkezi, fatura ödemi noktası, büfeler, taksi durağı, zabıta noktası, acil durum konteyneri, cami ve Kayserispor store mağazası burada yer alıyor. 40 milyon liralık yatırımımız mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun.”

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Talas’ın çok farklı bir karakteristik özelliğe sahip olduğunu ifade ederek, “Talas özellikle son yıllardaki gelişimiyle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu ve canlılık kattığı bir ilçemiz. Hem de 17, 18, 19 ve 20. yüzyıldan kalma konaklarıyla medeniyetimizin ve şehrimizin güzide bölgesi. Böylesine güzel bir ilçede istişari manada bilgiye önem verilerek yapılan bu güzel meydan çalışması hakikaten hem Talas’a hem de şehrimize önemli bir vizyon katmış. Çok hoş, fonksiyonel, rahat ve halkımızın istifadesine sunulmuş meydan olmuş. Tabi Yalçın başkanımız Büyükşehir’deki vizyonunu Talas’a yansıttığı için bunlara şaşırmıyoruz. Talas ile ilgili her gün farklı ve güzel haberler alıyoruz, güzel yatırımlar oluyor. Bütün bunlar hem Talaslı hem de Kayserili hemşehrilerimizin konforunu, hayat keyfini, hızını ve eğlencesini artıracak gelişmeler. Bundan biz de çok büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu. Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, Kayseri’de olmanın kendileri için büyük bir memnuniyet ve heyecan verici bir durum olduğunu anlatarak, “Her zaman Kayseri’ye geldiğimizde moralimiz yükseliyor, hayata bakışımız değişiyor, her şey gayet güzel şekilde çalışmalar devam ediyor. Bugün de burada sayın belediye başkanımızın ekibiyle beraber büyük fedakârlıkla, ilgiyle, titizlikle son derece güzel bir eser meydana gelmiş. Bu meydan gerçekten bizlerin eşlerimizin, çocuklarımızın, arkadaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşayabilecekleri bir ortam. Bunu inşallah değerlendireceğiz. Büyüyen ve güçlenen bir Türkiye için başta sayın cumhurbaşkanımız olmaz üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlarıyla, valileriyle, kaymakamlarıyla, belediye başkanlarıyla, askeriyle siviliyle gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah ülkemizi her bakımdan layık olduğu yere getireceğiz. Bir tarafta ülkemizin bekası ve güvenliği, diğer tarafta da ülkemizin refahı, daha müreffeh olması için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından meydanın açılış kurdelesi protokol tarafından kesilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Meydanda Neler Var?

Mevlana Mahallesi Meydanını baştan aşağı yenileyen Talas Belediyesi, bölgede fonksiyonel bir meydan ortaya çıkardı. Amfi tiyatro, çocuk oyun alanı, Selçuklu Bilgi ve Kültür Evi, Genç Ofis, muhtarlık, kütüphane, gün evi, sanat evi, banka ATM’leri, abonman dolum noktası, fatura ödeme noktası, büfeler, taksi durağı, zabıta noktası, Kent Ekmek büfesi ve acil durum konteynerinin yer aldığı meydanda yürüyüş yolları, kamelyalar ve spor alanları bulunuyor. Başkan Yalçın’ın her hafta çarşamba günü vatandaşlarla görüştüğü Şeffaf Oda ile acil durum konteynerinin de yer aldığı meydanın açılış töreninde birbirinden özel etkinliklerle çocuklar eğlenirken, dağıtılan dondurmayla da vatandaşlar serinledi.