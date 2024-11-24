Mevsimin İlk Karı Kayseri'ye Yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, Kayserililer tarafından heyecanla karşılandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Kayseri'nin simgelerinden olan Erciyes Dağı'nın zirvesini beyaza bürürken, şehir merkezinde de cadde ve sokaklar kısa sürede karla kaplandı.

Karla birlikte, Kayseri'nin cadde ve sokaklarında yürüyen vatandaşlar, mevsimin ilk karının tadını çıkararak fotoğraflar çekti. Özellikle çocuklar, karın keyfini kayarak oynayarak ve kartopu savaşı yaparak çıkardı.

Erciyes'te Kış Hazırlıkları Başladı

Erciyes Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı arttıkça, kayak tutkunları heyecanla pistlere akın etti. Kayak ve dağcılık tutkunları, ilk karın yağmasının ardından kayak pistlerinin açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Kayak merkezi yetkilileri, kar yağışının devam etmesiyle birlikte pistlerin daha da açılacağını belirtti.

Kayseri'de Ulaşımda Aksamalar Beklenmiyor

Şehirdeki kar yağışına rağmen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, karla mücadele ekiplerini hazır bulunduruyor. Ekipler, ana arterlerde kar temizleme çalışmalarına hızla başladı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için tedbirlerin alındığı bildirildi. Kayseri'de özellikle akşam saatlerinde yolların kayganlaşabileceği uyarısı yapılırken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Vatandaşlardan Karla Mücadele Çağrısı

Kayseri’de yaşayan bazı vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle yolların kayganlaştığını belirterek, yetkililerden tuzlama ve temizleme işlemlerinin hızlandırılmasını talep etti. Kayseri halkı, kış mevsimi boyunca karla mücadele çalışmalarının etkili bir şekilde yürütülmesini bekliyor.

Kayseri'de kar yağışının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının artmasıyla birlikte kayak sezonunun tam anlamıyla başlayacağı ifade ediliyor.

Kayserililer, bu yılın kış mevsiminin ilk karı ile birlikte soğuk ve beyaz bir dönemin kapılarını aralamış oldu.