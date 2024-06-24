Meyve çekirdeğinden mobilya

Niğde’de ilkokul 4. sınıf öğrencileri sınıf öğretmenlerinin danışmanlığında geliştirdikleri proje ile meyve çekirdeklerinden mobilya yapımında kullanılan sunta ve kaplama malzeme üretti.

Atıkların doğaya olan zararlarını azaltmak ve bu atıklardan endüstriyel ürünler üretmeyi amaçlayan proje üzerine kafa yoran Niğde Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Zeynep Yiğit, Anıl Ayhan Öz ve Mustafa Candan; öğretmenleri Nihal Ağca danışmanlığında geliştirdikleri proje ile çöpe giden meyve çekirdeklerini faydalı ürüne dönüştürdü. Öğrencilerin projesi ile ilk olarak toz haline getirilen meyve çekirdekleri yapıştırıcı ile karıştırıldıktan sonra kalıplarda presleniyor, ardından istenilen şekil verilerek atık olan meyve çekirdekleri mobilya yapımında kullanılacak sağlam bir hammaddeye dönüştürülüyor. Projeleri ile ilgili bilgi veren 4. sınıf öğrencisi Anıl Ayhan Öz; atıkların doğaya olan zararlarını azaltmak istediklerini belirterek doğal kaynakların daha etkili bir şekilde kullanımını sağlamanın mümkün olduğunu ifade etti. Mustafa Candan ise; "Plastik, metal, kağıt gibi şeylerin geri dönüşümü var ama meyve çekirdekleri ve meyve kabuklarının bir geri dönüşümü yoktu. Biz de meyve çekirdeklerini ve meyve kabuklarını geri dönüştürmek için sunta yapımında kullanmayı düşündük. İlk olarak meyve çekirdeklerini ve kabuklarını döverek toz haline getirdik, fırında pişirdik ardından yapıştırıcı ile kurutarak ürünümüzü elde ettik" dedi. Sunta doğramacılıkta kereste olarak kullanılan sıkıştırılmış talaştan yapılan tahtanın suni bir tahta olduğunu söyleyen Zeynep Yiğit ise, bu proje ile meyve çekirdeklerini kullanarak ağaçların kesimini azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Çevre kirliliğine neden olan atıkları insanların kullanıma entegre etmek için geliştirilen proje ile ilgili bilgi veren proje danışmanı öğretmen Nihal Ağca da; atıkların ekonomiye kazandırılmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Ağca; " Günümüzde çevre kirliliği her geçen gün artmakta ve bu durum hem doğayı hem de insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bunu azaltmak adına bütün insanların görev üstlenmesi gerekiyor. Biz de projemizle meyvelerin çekirdeklerini ve kabuklarını geri dönüştürerek sunta ve mobilya kaplama olarak ülke ekonomisine kazandırmayı amaçladık ve normal ev şartlarında fırında pişirdik. Ardından toz haline gelen çekirdekleri yapıştırıcı ile yapıştırdık ve kalıba koyduk ve ürünleri elde ettik, endüstriyel bir ürün haline getirdik" ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri proje ile TEKNOFEST’te de yarışan öğrenciler meyve atıklarını faydalı ürüne dönüştürmeyi, bu sayede ağaçların kesilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.