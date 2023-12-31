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Meyve sebze halinde 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Kocasinan İlçesi'nde bulunan sebze halinde dün sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda T.U.'yu başından vurarak öldüren A.O'yu da bacağından vurarak yaralayan N.D., K.D. ve S.C.D. dün akşam saatlerinde yakalanmıştı.
- 31.12.2023 17:20
- Güncelleme: 31.12.2023 17:20
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocasinan İlçesi’nde bulunan sebze halinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda N.D., K.D. ve S.C.D, kamyonetle ürün almaya gelen T.U. ve A.O.’yı tabanca ve av tüfeği ile yaraladı. A.O. bacağından yaralanırken aracın içinde olan ve başından vurulan T.U. yaşamını yitirmişti.
Polis ekipleri olayın şüphelisi olarak belirlenen N.D., K.D. ve S.C.D.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelilerin üçü de düzenlenen operasyonlarla dün akşam yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.