Başkan Özocak: 'İnsanlık 2023 yılında da sancılı bir dönem yaşadı'

Türkiye kamu çalışanları vakfı (TÜRKAV) Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak, 'İnsanlık 2023 yılında da sancılı bir dönem yaşamış, sınıfta kalmıştır.t

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  • 31.12.2023 17:18
  • Güncelleme: 31.12.2023 17:18
Başkan Özocak: 'İnsanlık 2023 yılında da sancılı bir dönem yaşadı'

Büyük oranda Ülkemiz dışında oluşmuş gibi olsa da geleceğimizi ilgilendiren bu karanlık ve gölgeli olaylar zinciri Türkiyemizin akılcı politikaları, siyasi istikrarıyla, aktif mücadelesiyle, dirayetiyle, başkent Ankara’nın vizyonu Kızılelma ülküsüyle içerden yada dışarıdan gelen her türlü tehdit bertaraf edilmiştir” dedi.

Türkiye kamu çalışanları vakfı (TÜRKAV) Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak, yeni yıl mesajı yayınladı.

Kökeni, yöresi anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşların yeni yılını kutladığını belirten, Türkiye kamu çalışanları vakfı (TÜRKAV) Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak; "Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle hüznüyle geride kalan 2023 yılında hem bölgemiz hem de küresel ölçekte meydana gelen gelişmeler, Savaşlar,  mezhep temelli cepheleşmeler, terör saldırıları, paylaşım kavgaları, güç mücadeleleri, ekonomik ve siyasi tehditler, gıda ve enerji sorunları, doğal afetler, insani ve vicdani krizler maalesef deyim yerindeyse dünyayı esaret altına almıştır. İnsanlık 2023 yılında da sancılı bir dönem yaşamış, sınıfta kalmıştır. Büyük oranda Ülkemiz dışında oluşmuş gibi olsa da geleceğimizi ilgilendiren bu karanlık ve gölgeli olaylar zinciri Türkiyemizin akılcı politikaları, siyasi istikrarıyla, aktif mücadelesiyle, dirayetiyle, başkent Ankara’nın vizyonu Kızılelma ülküsüyle içerden yada dışarıdan gelen her türlü tehdit bertaraf edilmiştir. Türk milleti varlığına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çok güçlü şekilde sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin; ve kökeni, yöresi anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın, tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, barış, huzur, esenlik ve selamet dileklerimi paylaşıyorum" dedi.

1ha

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