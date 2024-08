Mezarlık girişindeki kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun duruşması görüldü

Kaza Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 10 Nisan’da Melikgazi İlçesi Asri Mezarlık önünde meydana geldi. İddiaya göre G.D. annesi, babası ve babaannesi ile mezarlık ziyaretine gitti. Mezarlık çıkışında yoğunluk nedeniyle iki tarafı araç park ettiği için tek şeride düşen yolda E.T. idaresindeki hafif ticari araç babaanne F.G. ile torunu G.D.’ye çarptı. Olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü E.T. polise merkezine giderek teslim oldu. Babaanne F.G. hafif yaralanırken hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki torunu G.D. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkemeye tutuklu sanık E.T., müşteki - sanık F.G. ve G.D.’nin annesi, babası ile taraf avukatları katıldı.

SANIK E.T.: ÇOK ÜZGÜNÜM

Mahkemede konuşan tutuklu sanık E.T., “Bayramın ilk günüydü. Ben düğünüm için davetiye dağıtıyordum. Asri mezarlığın oradan gidiyordum. Sağlı sollu araçlar park etmişti. Bir araç zor geçiyordu. Ben de geçerken karşıdan araç geldi ona yol vermek için hamle yapınca teyzeyi gördüm. Araçların arasından çıktı önünde yürüteç vardı. Ama çocuğu görmedim. Teyzeye çarpmamak durmaya çalıştım duramadım. Orası sıkışıktı az ileriye gittim çocuğa çarptığımı gördüm. Durdum, çevredekiler beni kaza yerine götürmedi. Ambulans geldi. Çocuğu aldı gitti. Polisi bekledik gelmedi. Ben de önce Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne oradan da Danişment Polis Merkezi’ne gittim. Çok üzgünüm. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Nişanlıydım düğünüm olacaktı her şey alt üst oldu” dedi.

BABAANNE F.G.: ŞİKAYETÇİYİM

Kazada G.D.'nin yanında olan babaannesi F.G. ise, “Mezarlık çıkışında yürüyorduk. Ben yürüteçle gidiyordum. Kaldırımda direk vardı. Oradan geçemeyeceğimiz için yola inmek zorunda kaldık. Sanık 10 – 15 kilometre hızla gittiğini söylüyor ama daha hızlıydı. Önce bana çarptı düştüm, yürüteç sıkıştı. Torunum birkaç metre ileriye sürüklenmişti. Sürücü biraz gitti sonra durdu. Biz o günden beri uyku uyuyamıyoruz. Şikayetçiyim” dedi.

Müştekiler G.D.’nin annesi, “Odasına giremiyorum. O günden beri ne yaşıyorum bana sorun. İlaçlarla ayakta duruyorum. Şikayetçiyim” derken babası ise, “Oğlum babaannesi ile gidiyordu. Sonra sesleri duydum gittim. 8-10 dakika ambulansı aradım. En ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.