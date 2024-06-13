Mezarlıklar bayrama hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi’nin mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaptığını, arife günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir’e ait araçlarla engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz hizmet sunulacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmelerine imkân sunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak Kayserililerin huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri alırken mezarlıklarda da kabir ziyaretlerine yönelik bayram öncesi bir dizi çalışma gerçekleştirdik” dedi.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personelinin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Arife günü ve Kurban Bayramı’nda vatandaşların rahat bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla görev yapan ekipler mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı” diye konuştu.

Büyükkılıç, çalışmalar çerçevesinde ot biçme, ağaçların bakım ve sulaması, yol, çeşme, otoparkların bakım ve temizliği gibi pek çok konuda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

Yaşlı ve engellilere ücretsiz hizmet

Ayrıca, Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve Kartal Şehitliği’nde bayram öncesi birçok çalışma yapıldığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir’e ait araçlarla engelli ve yaşlı vatandaşlara mezarlık içerisinde ücretsiz ulaşım hizmeti verileceğini duyurdu.

Büyükkılıç, zabıta ekiplerinin de Arife Günü ve bayram boyunca kabir ziyareti gerçekleştiren Kayserililerin esenlik ve huzuru için Şehir Mezarlığı’nda duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik denetimlerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.