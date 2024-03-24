Mezarlıkta 4 aylık cenin bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde mezarlık içerisinde 4 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu.

Mezarlıkta 4 aylık cenin bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde mezarlık içerisinde 4 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Harman Mahallesi’nde bulunan Cemil Baba Mezarlığı’nda meydana gelen olayda; cenini fark eden görevli durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 aylık olduğu tahmin edilen cenin incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Ceninin mezarlığın içerisine gömüldükten sonra hayvanlar tarafından ortaya çıkarıldığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mezarlıkta 4 aylık cenin bulundu
Mezarlıkta 4 aylık cenin bulundu
Mezarlıkta 4 aylık cenin bulundu
Mezarlıkta 4 aylık cenin bulundu
Mezarlıkta 4 aylık cenin bulundu
Mezarlıkta 4 aylık cenin bulundu
İHA
Kayseri Gündem

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