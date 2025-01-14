MHP, 6 ilim meclis üyelerini Kayseri'de topluyor

MHP, 6 ilin belediye meclis üyeleri ile Kayseri'de istişare toplantısı düzenleyecek.

MHP, 6 ilim meclis üyelerini Kayseri'de topluyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), ilin belediye meclis üyeleriyle düzenleyeceği istişare ve değerlendirme toplantısı Kayseri’de gerçekleştirilecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın da katılacağı istişare ve değerlendirme toplantısına Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Malatya ve Elazığ’dan gelecek belediye meclis üyeleri katılacak. Toplantıda belediyelerin çalışmaları masaya yatırılacak.

Yarın saat 14:00’da başlayacak olan toplantıda belediye meclis üyeleri de istişare edecek.

Haber Merkezi

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