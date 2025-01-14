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Hızlı Tüketim Çağının İlişkiler Üzerindeki Etkileri

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, günümüz hızlı tüketim çağının artık ilişkilere de yansıdığını belirterek, insanların daha fazla yalnızlığı tercih ettiğini söyledi.

Hızlı Tüketim Çağının İlişkiler Üzerindeki Etkileri

Hamurcu, bu durumun ilişkilerde hızlı tüketimi beraberinde getirdiğini ve bunun da insanların yalnızlığı tercih etmesine neden olduğunu ifade etti.

Beklentiler ve Tahammül Sınırları Azaldı

Toplumun ve kültürün tüketim çağında olmasının ilişkilere de olumsuz yansıdığını belirten Hamurcu, insanların ilişkilerdeki beklentilerinin ve tahammül sınırlarının azaldığını vurguladı. Sosyal medya ve tanışma uygulamalarının artan sayısı, insanların alternatiflere yönelmesine ve yüzeysel ilişkiler kurmasına neden oluyor.

İlişkilerde Sabır ve Emek Önemli

Hamurcu, sağlıklı ilişkiler kurabilmek için bağlılık, sabır ve emek vermenin önemine dikkat çekti. Kişilerin, ilişkide ne aradıklarını ve ne beklediklerini önce kendilerinin tanımlaması gerektiğini belirten Hamurcu, bu şekilde hayal kırıklıklarının önüne geçilebileceğini söyledi.

Kendini Tanımak İlişkinin Temeli

Kendini tanımanın, sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturduğunu ifade eden Hamurcu, kişinin kendini tanıdıktan sonra diğerlerini tanımasının önemli olduğunu vurguladı. Hamurcu, beklentilerin karşılanması için önce kişinin kendine ne istediğini sorması gerektiğini belirtti.

 

Haber Merkezi

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