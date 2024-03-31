MHP'den Pınarbaşı açıklaması: 'Onlarca mühürsüz oy çuvalı mühürlü oylarla değiştirilirken yakalandı'

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı tarafından Pınarbaşı’ndaki seçimlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada; "Helal oylarla aldığımız oylarımızı hilelere, demokrasiye ihanet edercesine yapılan hamlelere yedirmeyiz" ifadelerine yer verildi.

MHP İl Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan ve beraberindekiler tarafından onlarca mühürsüz oy çuvalının mühürlü oylarla değiştirilirken yakalandığı belirtilerek; "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Pınarbaşı ilçemizde, MHP olarak şu ana kadar ilçe seçim kurulunda bulunan tüm veriler göstergesinde 350 oy farkla önde olmamıza rağmen bizzat CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan ve beraberindeki yandaşları tarafından, onlarca mühürsüz oy çuvalının mühürlü oylarla değiştirilirken yakalandığını üzüntü ile belirtmek isteriz. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve beraberindeki heyet, İlçe Seçim Kurulu’na gittiğinde ise CHP’liler tarafından fiziki saldırıya uğramıştır ve akabinde tatsız olaylar yaşanmıştır. Bu mefhum olayların şahidi bizzat İlçe Seçim Kurulu’nda bulunan ilçe seçim hakimi, ilçe kaymakamımız, ilçemizde görevli savcılarımız ve şahitliğini kabul eden CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’tir. MHP olarak helal oylarla aldığımız oylarımızı, hilelere, demokrasiye ihanet edercesine yapılan hamlelere yedirmeyiz. Oylarımız namusumuzdur. Seçime gölge düşüren, şaibe karıştıran kimseye müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz" ifadelerine yer verildi.