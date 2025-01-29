MHP Grup toplantısında, İsmail Özdemir gözyaşlarına boğuldu

Dünkü MHP grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'nin konuşması esnasında, Kartalkaya Faciası'ndan eşi ve çocuklarını kurtaran Milletvekili İsmail Özdemir, gözyaşlarını tutamadı.

MHP grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden çocukların isimlerini tek tek sayarken, o geceyi ve kendi çocuklarını kurtarma çalışmalarını birebir yaşayan Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir hıçkırıklara boğuldu.

78 vatandaşın hayatını kaybettiği yangın faciası ile başlayan Bahçeli, şunları söyledi: "36 çocuğumuz hayata veda etmiş, kimin gündeminde?" Türkiye 21 Ocak 2025 tarihinde geceyi sabaha bağlayan ilk saatlerde kahredici bir felaketle sarsıldı. Bolu Kartalkaya'da bulunan ahşap yapılı bir otelde çıkan yangın 78 kardeşimizi hem yakarak hem boğarak hayattan kopardı. Başımız sağ olsun diyorum. Yanlış ve yalan bir kelamın yıkıcı bir sözün insani ve vicdani erezyonuna bugünkü hassas ve kırılgan dönemde tahammül etmek mümkün değildir. Ortada yürekleri kavuran bir acı varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların suç ve sorumlu izi sürmek için yapılan karşılıklı sataşmaların bir ur gibi etrafı sarması ne yazık ki insanlığımızı utandıracak boyuttadır. Grand Kartal Oteli yangınında 8 aile yok olmuş, kimin umrunda? 36 çocuğumuz hayata veda etmiş öncelikle kimin gündeminde? Yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların isilerini tek tek okuyan Bahçeli, "Bu çocuklarımızın sıcak evlerinde olmaları gerekiyorken şu anda buz gibi bir toprağın koynundalar. Geçen haftadan beri süregelen dipsiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık? Biz milletimize bu acıyı yaşatanların yargı önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz. Sönmüş ocaklar üzerinde kutuplaşma sahnesi kurmak namertliktir. Facianın dumanları tüterken, henüz hayatını kaybeden masumlar yanmış otelden çıkarılmamışken onu bunu suçlayıp işin içinden sıyrılma telaşına kapılmak narsistliktir. Ahlaklı olmanın ilk şartı sorumlu olmaktır" dedi.