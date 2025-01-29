İran'dan Trump'a Muhteşem Öneri: İsraillileri Grönland'a sürün!

Trump'ın Gazze Şeridi'ni "temizleme" ve nüfusunu Mısır ile Ürdün'e taşıma planı, Filistinli örgütler, Amman, Kahire ve Arap Birliği tarafından reddedilmişti. Bu plana tepki gösteren Erakçi, Filistinlilerin komşu ülkelere sürülmesi yerine İsraillilerin Grönland'a gönderilmesini önerdi.

Sky News'a verdiği röportajda Erakçi, "Filistin bu bölgeden silinemez, Filistinliler sürülemez. Benim önerim başka bir şey. Filistinliler yerine İsraillileri sürmeye çalışın, onları Grönland'a götürün ki, bir taşla iki kuş vurabilsinler," dedi.