MHP İl Başkanlığı'na atanan Kalın'dan teşekkür mesajı

MHP Genel Merkezi'nden alınan karara göre görevden alınan Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen’in yerine Melikgazi İlçe Başkanlığı yapan Enes Ertuğrul Kalın getirildi. Başkan Kalın Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada “7 Ekim 2024 tarihi itibariyle Teşkilat işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Birimimizin görevlendirme yazısı iktizasınca MHP Kayseri il Başkanı olarak hizmete başlamış bulunuyorum. Bu kutlu göreve bizi layık gören başta Çok muhterem Büyüğümüz, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e; Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın Bey'e, Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekillerimiz Sayın İsmail Özdemir ve Sayın Baki Ersoy'a şükranlarım sunuyorum” dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığından alına karara göre Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen’in göreve alınmasının ardından yerine Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın atandı. Öte yandan, Kalın’ın yerine Melikgazi İlçe Başkanlığına Murat Titizbaş, Kocasinan İlçe Başkanlığına ise Hacı Ali Doğan’ın yerine Behsat Önder getirildi.

Başkan Kalın, Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada; “7 Ekim 2024 tarihi itibariyle Teşkilat işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Birimimizin görevlendirme yazısı iktizasınca MHP Kayseri il Başkanı olarak hizmete başlamış bulunuyorum. Bu kutlu göreve bizi layık gören başta Çok Muhterem Büyüğümüz, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e; Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın Bey'e, Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekillerimiz Sayın İsmail Özdemir ve Sayın Baki Ersoy'a şükranlarım sunuyorum. Bugüne kadar Kayseri İI Başkanlığı vazifesini ifa eden bütün il başkanlarımıza ve değerli yönetimlerine de teşekkür ediyorum. Ayrica önceki Kocasin ilçe Başkanımız Hacı Ali Doğan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Yeni göreve başlayan ilçe başkanlarım Murat Titizbaş ve Behsat Önder'e üstün başarılar dilerim.

Verilen vazifenin hayati sorumluluğunun ve manevi ağırlığının farkında olarak; Kayseri özelinde mukaddes davamıza hizmet etmek için çalışacak, üç hilalin şanına ve aziz hatırasına leke düşürmeden, Başbuğumuzun ve şehitlerimizin emanetini, Liderimizin yol göstericiliğinde en yukarıya taşımanın hedefiyle hareket edeceğiz. Gayret bizden takdir Yüce Allah'tandır” ifadelerine yer verdi.