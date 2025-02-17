MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Brüksel'deki parlamentolar arası konferansa katılıyor

Bu önemli etkinlikte, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkiler, istihdam politikaları, yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkileri ve bütçe konuları ele alınacak. Milletvekili Ersoy, Türkiye’nin ekonomik ve stratejik önemine dair görüşlerini aktararak, özellikle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki rolü ve yapay zekânın iş gücü piyasalarına etkileri konularına dikkat çekecek. Ayrıca, 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında planlanan adımları ve sosyal politikaların iş gücü piyasasına yansımalarını paylaşacak.

Konferansın en önemli oturumlarından biri olan Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi (ECON) Oturumunda, Türkiye’nin Avrupa pazarıyla güçlü entegrasyonu ve AB sanayisinin rekabet gücüne katkısı değerlendirilecek. İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi (EMPL) Oturumunda ise yapay zekânın iş dünyasına etkileri, istihdam politikaları ve çalışma koşulları masaya yatırılacak.

Baki Ersoy’un bu konferansa katılımı, Türkiye’nin Avrupa’daki ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesindeki konumunu daha da güçlendirmeye katkı sağlayacak. Brüksel’de gerçekleşecek toplantılarda, Türkiye’nin stratejik avantajları ve politikalarının uluslararası platformda dile getirilmesi bekleniyor.