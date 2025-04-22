  • Haberler
  • Gündem
  • MHP'li Baki Ersoy'dan Kayseri'nin Çevre Sorunlarıyla İlgili Soru Önergesi

MHP'li Baki Ersoy'dan Kayseri'nin Çevre Sorunlarıyla İlgili Soru Önergesi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yönelik bir soru önergesi verdiğini duyurdu.

MHP'li Baki Ersoy'dan Kayseri'nin Çevre Sorunlarıyla İlgili Soru Önergesi

Ersoy, önergesinde sanayi kaynaklı hava kirliliği, atık yönetimi, su kaynaklarının korunması, aktif yeşil alanlar ve iklim eylem planı gibi çevresel meseleleri gündeme getirdi.

Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un bu konularda cevap vermesini talep etti. “Daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Kayseri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadesini kullanan Ersoy, çevresel sorunlara karşı duyarlılıklarını vurguladı.

Bu adım, Kayseri’nin çevre sorunları konusunda atılacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Çopuroğlu'ndan Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Şantiyesine Ziyaret
Milletvekili Çopuroğlu'ndan Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Şantiyesine Ziyaret
Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Melikgazi'nin DigiEdu Projesi, e-Çevre Kategorisinde Dünya Finalinde Yerini Aldı
Melikgazi'nin DigiEdu Projesi, e-Çevre Kategorisinde Dünya Finalinde Yerini Aldı
Büyükkılıç'tan 23 Nisan Mesajı: 'Her şey çocuklar için'
Büyükkılıç'tan 23 Nisan Mesajı: 'Her şey çocuklar için'
Kayseri Büyükşehir'in 'Akıllı Şehir' Projesine Bakanlıktan Övgü
Kayseri Büyükşehir'in 'Akıllı Şehir' Projesine Bakanlıktan Övgü
MHP'li Baki Ersoy'dan Kayseri'nin Çevre Sorunlarıyla İlgili Soru Önergesi
MHP'li Baki Ersoy'dan Kayseri'nin Çevre Sorunlarıyla İlgili Soru Önergesi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!