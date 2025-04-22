MHP'li Baki Ersoy'dan Kayseri'nin Çevre Sorunlarıyla İlgili Soru Önergesi

Ersoy, önergesinde sanayi kaynaklı hava kirliliği, atık yönetimi, su kaynaklarının korunması, aktif yeşil alanlar ve iklim eylem planı gibi çevresel meseleleri gündeme getirdi.

Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un bu konularda cevap vermesini talep etti. “Daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Kayseri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadesini kullanan Ersoy, çevresel sorunlara karşı duyarlılıklarını vurguladı.

Bu adım, Kayseri’nin çevre sorunları konusunda atılacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.