MHP'li Ersoy'dan Özgür Özel'e: 'Yoksa Amedspor taraftarı mısınız?'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Özgür Özel'in Amedspor'la ilgili paylaşımını eleştirerek, 'İsmi mi size çok yakın geldi? Yoksa bu takımın taraftarı mısınız?' dedi.

MHP'li Ersoy'dan Özgür Özel'e: 'Yoksa Amedspor taraftarı mısınız?'
Kayseri GündemEditör

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Özgür Özel’in Amedspor’la ilgili paylaşımını eleştirerek, “İsmi mi size çok yakın geldi? Yoksa bu takımın taraftarı mısınız?” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Amedspor’u tebrik ettiği mesajla ilgili olarak açıklama yaptı. Ersoy, Özel’in “TFF 2. Lig’de şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor’u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum” şeklindeki mesajına ilişkin, “2. Lig’den 1. Lig’e çıkan bu zamana kadar onlarca futbol kulübü varken ve hiçbirisini bu zamana kadar kutlamamışken neden bu kulübü tebrik etme gereği duydunuz? İsmi mi size çok yakın geldi? Yoksa bu takımın taraftarı mısınız?” ifadelerini kullandı.

MHP'li Ersoy'dan Özgür Özel'e: 'Yoksa Amedspor taraftarı mısınız?'
İHA
Kayseri Gündem

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