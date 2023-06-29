MHP’li Özdemir: “100 il, bin ilçeden oluşan yeni formatla Kayseri’nin de yapılandırmaya gitmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim"

Bu anlamda da bilhassa ilçeler bazında bazı çalışmaları Kayseri adına yapmanın da faydalı olacağı kanaatini taşıyorum. Kayseri böylesi bir dönemde ilçeler bazında yeni bir yapılanmaya gidebilir mi? Pek tabii bununla alakalı da hem genel düzeyde hem yerel düzeyde en azından bir çalışma yapmanın faydalı olacağı kanaatini taşıyorum” açıklaması yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağcovan, MHP KAÇEP İl Başkanı Serap Şule Kalın, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, MHP’li Belediye Başkanları, parti mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, 100 il bin ilçeden oluşan format bünyesinde Kayseri ile ilgili de bir çalışma yapılmasının faydalı olacağına inandığını söyledi. Özdemir, “Bütün hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenabı Allah yenilerine, sevdikleriniz, ailelerinizle beraber hep birlikte huzur, mutluluk, afiyet ve refah içerisinde erişebilmeyi nasip eylesin. Türkiye bilhassa 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerle istikrarlı bir döneme kesin olarak girmiştir. Bu anlamda da Türkiye'nin büyüme ve gelişim sürecinde 3 önemli hususun dikkat çektiğini ifade etmek lazım. Bunlardan bir tane kamusal gelişim olarak ifade edebileceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesidir.

İkincisi 28’inci dönemde görev yapacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inşallah geniş bir toplumsal uzlaşıyla yapacağı yeni anayasaya yönelik çalışmalardır. Üçüncüsü de Türkiye'nin sayın genel başkanımızın ifade ettiği gibi 100 il, bin ilçeden oluşan yeni bir formatla 21’inci yüzyıla daha güçlü, huzurlu, istikrarlı girişini amaçla edinen idari bir gelişim sürecini de bu dönemde huzurla, refah içerisinde ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Bu anlamda da bilhassa ilçeler bazında bazı çalışmaları Kayseri adına yapmanın faydalı olacağı kanaatini taşıyorum. Türkiye genelinde toplamda 923 tane ilçe var. Kayseri böylesi bir dönemde ilçeler bazında yeni bir yapılanmaya gidebilir mi? Pek tabii bununla alakalı da hem genel düzeyde hem yerel düzeyde en azından bir çalışma yapmanın faydalı olacağı kanaatini taşıyorum. Bunu da hem şehrimize hem de ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.