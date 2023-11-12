MHP'li Özdemir'den AYM Tepkisi: 'Köklü bir reforma tabi tutulmalı'

Anayasa Mahkemesi'nin cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı karara tepki sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de konuya ilişkin yaptığı açıklamada AYM'nin kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulmasının ihtiyaç olduğunu söyledi.

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  • 12.11.2023 09:16
  • Güncelleme: 12.11.2023 09:45
MHP'li Özdemir'den AYM Tepkisi: 'Köklü bir reforma tabi tutulmalı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anayasa Mahkemesi’nin cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı karara tepki sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de konuya ilişkin yaptığı açıklamada; AYM’nin kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulmasının ihtiyaç olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi (AYM); cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın ’seçilme hakkı’ ile ’kişi hürriyeti ve güvenliği’ haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. Karar 4’e karşı 9 oyla alınırken AYM’nin aldığı bu karar ile Can Atalay’ın tahliyesinin de önünü açabilir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası kesinleşen Atalay’a ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararına uymayı reddetti. AYM’nin aldığı karara tepkiler sürerken konu ile ilgili bir açıklama da MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’den geldi. Özdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye, ’yasama ve yürütme’ arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesinin sınırlarının kesin olarak çizildiği ve istikrarın korunarak, daha da gelişmesine imkan tanıyacak şartlara erişmiş oldu. Erk’in üçüncü ayağı olan ’yargı’ hususunun da bu kapsamın dışında olması söz konusu olamaz. Neticede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, tüm kuvvetleri kapsar/kapsaması gerekir. Yargı bünyesinde yaşanan son gelişmeler, bu erkin de sistemle uyumlu hale getirilmesinin zorunluluğunu işaret etmiştir. Özellikle Anayasa Mahkemesi’nin statüsü, kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulmasının ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarından olduğu bir kez daha ortayaçıkmıştır."

İHA

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