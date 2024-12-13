MHP'li Özdemir'den RTÜK Bütçesi Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

Özdemir, medya kuruluşlarının anayasal güvence altında olduğunu ve toplumun haber alma özgürlüğü açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Özdemir, medya kuruluşlarının zamanla yeni mecralar oluşturduğunu belirterek, yazılı basından başlayıp işitsel ve görsel alanlara, son olarak da internet ve sosyal medya yayıncılığına geçildiğini ifade etti. Medyanın denetimi hususunda dinamik ve sürekli gelişen bir anlayışa sahip olunması gerektiğini söyleyen Özdemir, yabancı vakıf ve kuruluşların medya üzerindeki etkisine de dikkat çekti.

Televizyon ve dijital medya yayıncılığının toplumun huzuru, milli dayanışma ve ahlak anlayışı açısından yüksek sorunların kaynağı haline geldiğini belirten Özdemir, yayıncı kuruluşların reyting kaygısıyla hareket ederken ölçü ve ilke benimsememelerinin bireysel ve toplumsal bozulmayı beslediğini ifade etti. Özdemir, şiddetin özendirildiği, ahlaksızlığın teşvik edildiği ve insanlık dışı eylemlerin meşru gösterilmeye çalışıldığı programların tahammül sınırlarını aştığını söyledi.

Özdemir, bu tür yayınların sistemli ve kasıtlı bir çabanın ürünü olduğunu ve bireyi bozma, toplumu yozlaştırma, siyasete, yargıya ve devlete karşı güveni ortadan kaldırma amacı taşıdığını belirtti. Demokrasi dışı eylem ve ara rejim hedefinde olanların medyayı araç olarak kullandığını ifade eden Özdemir, Türkiye'nin büyük bir toplumsal kucaklaşma ve kaynaşma sürecinde olduğunu vurguladı.

MHP'nin medya konusundaki hassasiyetini her fırsatta ifade ettiğini belirten Özdemir, RTÜK'ün daha etkili, kararlı ve yasalar çerçevesinde tarafsız bir hizmet vermesi gerektiğini söyledi. Özdemir, MHP olarak RTÜK bütçesine olumlu yönde oy vereceklerini belirterek, Gazi Meclisi sevgi ve saygıyla selamladı.