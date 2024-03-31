MHP'li Özdemir, Kayseri'de oyunu kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Mustafa Yazar İlkokulu'nda oyunu kullandı.

MHP'li Özdemir, Kayseri'de oyunu kullandı
Kayseri GündemEditör

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Mustafa Yazar İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri’de Mustafa Yazar İlkokulu’nda oyunu kullandı. Özdemir’e MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Melikgazi Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti ve MHP’li yöneticiler eşlik etti.

Yerel seçimlerin sükunet ve sağduyu ile geçeceğine inandıklarını belirten Özdemir, Türkiye’de seçimlerin her dönemde şölen havasında geçtiğine dikkat çekerek adaylara başarı diledi.

MHP'li Özdemir, Kayseri'de oyunu kullandı
MHP'li Özdemir, Kayseri'de oyunu kullandı
MHP'li Özdemir, Kayseri'de oyunu kullandı
İHA
Kayseri Gündem

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