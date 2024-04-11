MHP'li Özdemir partililerle bayramlaştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir partililerle bir araya gelerek bayramlaştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “Ülkemizin geride bıraktığımız günlerde İsrail’e yönelik almış olduğu ekonomik tedbirler son derece önemlidir” dedi.

MHP İl Binası’nda gerçekleştirilen bayramlaşmaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, oda başkanları, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir davetlilerle tokalaşarak bayramlarını kutladı. Burada bir konuşma yapan Özdemir, “Orta Doğu’da İsrail’in gerçekleştirdiği zulümler ve saldırılarını daha da yaygınlaştırması sebebiyle güney sınırlarımız ve Orta Doğu’nun tamamı boyunca yeni gerginlik sahaları ve hatta üzülerek söylüyorum, yeni savaş şartlarının oluşabileceği bir dönemde bulunuyoruz. Bu şartlarda da Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğini koruması aynı zamanda milli güvenliğine yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi konusunda zamanında ve kaynağında tehditlerin ortadan kaldırılması büyük bir önem taşıyor. Bu anlamda hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok kararlı ve çok doğru adımlar atmak suretiyle aziz milletimizin milli birlik ve beraberliğini sağlarken, yine bahsettiğimiz gibi milli güvenliğimize yönelen tehlikelerinde zamanında bertaraf edilmesi noktasında üstün bir gayret gösteriyor. Türkiye 40 yılı aşkın süreden bu yana terör belasıyla boğuşuyor. Yine bu bayram günü inşallah temennimiz odur ki; hükümetimizin aldığı tedbirlerle beraber bu beladan bu sene Irak kaynaklı nerede bir tehlike varsa nerede bir terör bataklığı varsa onlardan kurutulur temennisini taşıyoruz. Yine Suriye kaynaklı ülkemize yönelen terör tehdidinin de nihayete ereceği bir dönemi umutla beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Çok şükür içeride bu anlamdaki terör faaliyetlerinin giderek sonlandırıldığı ve hatta tükenmeye başladığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu Cumhur İttifakı’nın aziz milletimize olan bir vaadiydi, Rabbimiz mahcup etmedi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin üstün gayretiyle bu beladan Türkiye yavaş yavaş kurtulmaya başlamıştır. Bu yüzyılda Türkiye milli ve büyük ülkülerine ulaşma yolunda kararlı adımlar atacaktır” dedi.

“Ülkemizin İsrail’e yönelik aldığı ekonomik tedbirler son derece önemlidir”

Türkiye’nin İsrail’e yönelik almış olduğu ekonomik tedbirlerin son derece önemli olduğunu ifade eden Özdemir, “Kimse sulandırmaya çalışmasın. Bunun dalga dalga yayılması ve Türkiye’nin bu anlamdaki politikalarının yine Türk dünyasıyla beraber İslam aleminde de karşılık bulması halinde emin olun ki zalimin sesinin giderek kısılacağı mazlumun sesinin yükseleceği ve mazlumun hakkının alınabileceği bir iklimi hep beraber görmüş olacağız. Benzer bir şekilde Doğu Türkistan’da da yaşayan kardeşlerimizin yaşadıkları zulüm karşısında sesimizi elbette ki bu zamana kadar hiçbir zaman dindirmedik, bundan sonra da daha fazla yükselteceğiz. Çünkü bu milletin bir sorumluluğu var. Rabbimiz her insan ayrı bir fıtrat verdiği gibi yaratmış olduğu her millete de ayrı bir fıtrat vermiştir. Türk milletinin fıtratında var olan gerçeklik, hiçbir zaman töresiz ve devletsiz yaşamamış oluşu ve aynı zamanda bu devleti ile beraber adaleti dünya üzerinde genel ve geçer bir nizam kılmak üzere gayret ettiğidir. Şimdi 21. yüzyılda yükselen değerlerle beraber var olan gücümüzle bu hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin ve Türk-İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Gerek Kayseri’mizdeki kardeşlerimizin gerekse Türk-İslam aleminin bayramını tebrik ederken, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve dayanışmamıza vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine, dinine bağlı şekilde yaşamayı ve bu anlayış içerisinde nesiller yetiştirmeyi lütfetsin derken, elbette ki sevinciyle, sıkıntısıyla bir Ramazan ayını geride bıraktık. Mazlum coğrafyadaki kardeşlerimizin kurtuluşlarına vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.