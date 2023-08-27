MHP Lideri Bahçeli'nin mesajı ayakta alkışlandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan İlçe kongresinde okunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı ayakta alkışlandı.
- 27.08.2023 16:44
- Güncelleme: 27.08.2023 17:40
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan İlçe kongresinde okunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı ayakta alkışlandı.
Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubat Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin mesajını okudu. Bahçeli’nin mesajı salondaki katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
İHA
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