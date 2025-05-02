MHP Milletvekili Ersoy'dan Genç İstihdamı ve Kırsal Entegrasyon İçin Çözüm Çağrısı

Kayseri ve benzeri Anadolu şehirlerinde tarım ve sanayi sektörlerinin entegrasyonunu güçlendirmeye yönelik politikaların geliştirilmesini isteyen Ersoy, gençlerin şehir dışına göçünü engellemeye yönelik stratejiler hakkında da detaylı bilgi talep etti.

Ersoy’un önergesinde, özellikle gençlerin tarım ve sanayide istihdam edilmesini destekleyecek uygulamalar, kırsal kalkınma projeleri ve eğitim programlarıyla ilgili veriler sorgulandı. Ayrıca, gençlerin tarım ve sanayi sektörlerindeki iş gücü taleplerine yönelik yeni projelerin olup olmadığına da dikkat çekildi.

Sosyal medya paylaşımında, şunlara değinen Ersoy:

“Kayserimizde tarım ve sanayi alanında genç istihdamını artırmak, kırsalda üretimi güçlendirmek ve şehir dışına göçü engellemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, yeni projelerin ve stratejilerin geliştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Görünen o ki, bölgesel kalkınma ve genç istihdamı konusunda önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Kayseri’nin geleceği için yapılan bu çalışmalar, gençlerin ve kırsalın yüzünü güldürmeye aday.