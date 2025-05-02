Erü'lü gençler, Asım'ın Nesli Film Festivali'ne katıldı

“Dijital Dünyada Din ve Ahlak” temasıyla düzenlenen etkinlikte, film gösterimleri, ünlü sinema oyuncuları ile söyleşiler, atölye çalışmaları ve ödül töreni yer aldı. Katılımcılar, film yapım süreçleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulurken, uzmanların çeşitli başlıklardaki sunumlarıyla sinemanın farklı yönlerini keşfettiler. Sunumlar arasında “Hikâyenin Sonsuz Yolculuğu”, “Oyunculuk ve Varoluş”, “Görsel ve Anlatı Dili”, “Yapay Zekâ ve Dijital Sinema”, “Görsel Anlatım Kodları” ve “Kurgu Ritimleri” gibi konular yer aldı.

Erciyes Üniversitesi’nden dört akademisyenin jüri üyesi olduğu festivalde, bölüm başkanı Prof. Dr. Vahit İlhan yönetiminde, akademisyenler gençlerin çalışmalarını değerlendirdi. Üniversite temsilcileri, böyle anlamlı etkinlikleri eğitimsel ve yönlendirici adımlar olarak görüyor ve genç yetenekleri desteklemenin önemine vurgu yapıyor.

Festival sonrası, katılanlar ve akademisyenler bir araya gelerek gençlerin üretimlerini ilerletmek ve teşvik etmek adına fikir alışverişinde bulundu. Etkinlik, gençlerin kendilerini ifade etme biçimi olarak sinemanın ne denli güçlü bir araç olduğunu bir kez daha gösterdi.