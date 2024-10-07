Komando Tugayında 107 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı
Kayseri'de dün akşam saatlerinde 1. Komando Tugayı Köşk Kışla'da 107 asker yemekten zehirlenerek tedavi altına alındı.
Kayseri 1. Komando Tugayı Köşk Kışla’da iddiaya göre 107 asker yediği yemek sonrası bulantı ve kusma şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Gıda zehirlenmesi üzerinde durulan olayda askerler tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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