  • Haberler
  • Asayiş
  • Midesinde uyuşturucu madde kapsülleri tespit edilen kişi tutuklandı

Midesinde uyuşturucu madde kapsülleri tespit edilen kişi tutuklandı

Kayseri'de yolcu otobüsü ile şehre uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu şahıs midesinde uyuşturucu madde kapsülleri tespit edilmesinin ardından tutuklandı.

Midesinde uyuşturucu madde kapsülleri tespit edilen kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince 3 Mayıs Cuma günü yapılan analiz çalışması kapsamında; yolcu otobüsü ile kente uyuşturucu madde soktuğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan iç beden muayenehanesi ultrason kontrolünde mide bölümünde uyuşturucu madde kapsülleri yutmuş olduğu görülen şahıs gözaltına alındı. 
Şahsın midesinden 100 adet kapsül şeklinde 729 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

1ha

Bakmadan Geçme

Fikirler bu atölyeden çıkacak
Fikirler bu atölyeden çıkacak
Anadolu Üniversiteleri tanıtım fuarı AGÜ'de yapıldı
Anadolu Üniversiteleri tanıtım fuarı AGÜ'de yapıldı
Gönüllü Kuruluşlar istişare toplantısında bir araya geldi
Gönüllü Kuruluşlar istişare toplantısında bir araya geldi
1972'de İdam edilen Kayserili genç
1972'de İdam edilen Kayserili genç
Sünger üreten işletmede çıkan yangın söndürüldü
Sünger üreten işletmede çıkan yangın söndürüldü
Göstermelik, 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na yoğun ilgi
Göstermelik, 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na yoğun ilgi