Midesinde uyuşturucu madde kapsülleri tespit edilen kişi tutuklandı
Kayseri'de yolcu otobüsü ile şehre uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu şahıs midesinde uyuşturucu madde kapsülleri tespit edilmesinin ardından tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince 3 Mayıs Cuma günü yapılan analiz çalışması kapsamında; yolcu otobüsü ile kente uyuşturucu madde soktuğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan iç beden muayenehanesi ultrason kontrolünde mide bölümünde uyuşturucu madde kapsülleri yutmuş olduğu görülen şahıs gözaltına alındı.
Şahsın midesinden 100 adet kapsül şeklinde 729 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.