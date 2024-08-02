Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şahsın midesinden 1 kilo 134 gram uyuşturucu çıktı.

Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şahsın midesinden 1 kilo 134 gram uyuşturucu çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik analiz çalışması yürüttü. M.R.B’nin (23) kente uyuşturucu madde getireceğini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahsın hastanedeki iç beden muayenesinde 77 adet kapsül şeklinde 1 kilo 134 gram narkotik madde ele geçirildi. Şahsın midesindeki maddeler cerrahi müdahale ile çıkarılırken, şahıs hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
İHA
Kayseri Gündem

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