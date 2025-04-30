Migros'la yapılan Yerli Bakliyat Anlaşmasına Tepki!

Bu anlaşmanın sonucunda özellikle ‘alkollü içecek sattığı için’ muhafazakâr kesim tarafından büyük eleştirilere neden olacak bir detay ortaya çıktı: Migros’un yerli üreticilere destek vermek adına yaptığı bu proje, aynı zamanda ulusal ve ahlaki değerlere uygun olmayan bazı uygulamaları da körükleyecek gibi görünüyor.

Törende bir konuşma yapan Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, “Yerel üreticilerimizin emeğinin ulusal pazara ulaşması, sürdürülebilir şekilde üretmeye devam edebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Yapmış olduğumuz bu iş birliği sayesinde mercimekten sonra, nohut ve fasulye gibi temel bakliyat ürünlerimizle aspir yağı ve çekirdek gibi özel ürünlerimizin ülke çapında tüketiciyle buluşmasını sağlıyoruz. Yerelden ulusala taşınan bu başarı hem çiftçimize hem ilimize hem de ülkemize kazanç sağlıyor. Kayseri’nin bereketi Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor.” dedi.

Vali Çiçek konuşmasının sonunda, bu iş birliği protokolü sonrasında, Migros mağazalarında ithal mercimek olmayacağını, tamamının yerli üretim olacağını belirti.

Migros’la yapılan bu anlaşma girişiminin, iktidar tarafından savunulan yerli üretim politikalarıyla bağdaştırılamayacağı, çünkü şirketin alkol satışı ve diğer tartışmalı faaliyetleriyle öne çıkmasının, projeye gölge düşürdüğü düşünülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer katılımcıların destek olduğu bu Migros anlaşması, alkollü içecek sattığı için hiç bir zaman tercih edilmeyen Migros'a yerli bakliyatları satın almak için tüketicilerin yönlendirilmesi de tepkiyle karşılandı.



