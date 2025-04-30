Kentsel Dönüşümde Destek Artışı, Çalışmaların Hızlanmasını Sağlayacak

Bu destek artışının, vatandaşların maddi endişeleri nedeniyle dönüşüm süreçlerine katılımını ciddi şekilde teşvik edeceği öngörülüyor. Ekonomik göstergelerdeki artışlar ve depremin ardından artan bilinçle birlikte, kentsel dönüşümde ivmenin hız kazanması bekleniyor. Uzmanlar, yapılan bu düzenlemenin inşaat sektöründe hareketlenmeye ve dönüşümün daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Ayrıca, kredi geri ödeme planları da vatandaşlar için avantajlı hale getirildi. Dönüşüme alınan binaların yıkımı ve yeniden inşası sürecini takip eden vatandaşlar, yeni evlerine taşındıktan sonra kredi ödemelerine başlamış olacak. Bu destekle, vatandaşlar ilk yıl boyunca faiz ödemeden yeni konutlarına geçebilecek.

İşyerleri için de desteklerde artış söz konusu. Bu alandaki finansman miktarları da yüzde 25 oranında arttırılarak, 350 bin TL’den 437 bin 500 TL’ye yükseltildi. Böylece, ticari yapıların da deprem dayanıklılığı yüksek hale getirilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması planlanıyor.

Bütün bu gelişmeler, özellikle riskli yapıların yenilenmesi ve güvenli yaşam alanlarının arttırılması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.