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Millet Bahçesi çay Bağları girişinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı.

Millet Bahçesi çay Bağları girişinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı.

İlçede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Çay Bağları girişinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; yolun karşısına geçtiği öğrenilen A.S.L.’ye (13) otomobil çarptı. Kazada talihsiz çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, A.S.L. de ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın olduğu yerde inceleme yaptı. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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