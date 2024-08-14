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Başkan Özdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 23 yılda sayısız alanda gerçekleştirilen reformlara dikkat çeken Başkan Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünya karşısında dik duruşu ve liderliğinde hizmet, icraat ve yatırımların katlanarak devam edeceğini dile getirdi.

Başkan Özdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; AK Parti’nin kuruluşunun 23. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 23 yılda sayısız alanda gerçekleştirilen reformlara dikkat çeken Başkan Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dünya karşısında dik duruşu ve liderliğinde hizmet, icraat ve yatırımların katlanarak devam edeceğini dile getirdi.

AK Parti’nin kuruluşunun 23. yıl dönümünü kutlayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi; “23 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde milletimizin desteğiyle kurulan AK Parti, bugün hem Türkiye’de hem de dünyada önemli başarılara imza atmış bir hareket haline gelmiştir. Bu süreçte, milletimizin güveni ve sevgisiyle büyüyen partimiz, her daim milletin yanında, onun sesi ve gücü olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz ve şehirlerimiz AK Parti belediyeciliğiyle çağ atlamış, AK kadrolar 23 yıllık süreçte büyük Türkiye’nin inşası için gayretle çalışmıştır. Türkiye, birçok alanda büyük hamleler gerçekleştirmiş, ekonomiden sağlığa, eğitimden dış politikaya kadar her alanda gelişmiştir. AK Parti’nin bir neferi olmaktan her zaman büyük bir mutluluk ve gurur duydum. Bu yolda halkımız için çalışmak, onların huzuru ve refahı için mücadele etmek bizim en büyük onurumuzdur. AK Parti’nin 23. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutlarken, bu kutlu yürüyüşte mazlumların umudu olan cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedeflere doğru kararlılıkla ilerlemeye, Türkiye’nin aydınlık yarınları için durmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Milletimize hizmet yolculuğunda çalışmalarımızı bereketlendirsin."

Haber Merkezi
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