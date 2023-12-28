Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü hızla yükseliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tamamlandığında Talas'ın adeta rehabilitasyon merkezi haline gelecek Talas Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

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  • 28.12.2023 12:10
  • Güncelleme: 28.12.2023 16:15
Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü hızla yükseliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tamamlandığında Talas’ın adeta rehabilitasyon merkezi haline gelecek Talas Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Toplamda 100 bin metrekare alana sahip millet bahçesi içerisinde devam eden çalışmaları yerinde gören Başkan Yalçın, Talas Belediyesi ve hayırsever Av. Mehmet Altun iş birliğiyle yapımı devam eden eğitim kampüsünü inceledi. İçerisinde 4 okulun yer aldığı kampüste anaokulu ve ilkokul bitme noktasına gelirken, ortaokul ile lisenin inşaatı hızla yükseliyor. Burada belediye ve firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Yalçın, çalışanlarla da selamlaşarak işlerinde kolaylıklar diledi. Talas Belediyesinin hayırsever desteğiyle yaptırdığı ve eğitime büyük katkısı olacak dört okul binasından ikisi tamamlanma aşamasına geldi. Bunlardan bin 150 metrekare kapalı alana sahip 7 sınıflı anaokulu binasının yüzde 90’ı tamamlanırken, 4 bin 500 metrekare kapalı alana yapılan 24 sınıflı ilkokul binasında da sadece iç düzenleme kaldı. Kampüs içerisindeki diğer iki okul olan ortaokul ve lise binalarının da yapımı sürüyor.

Başkan Yalçın, eğitim kampüsünden sonra Talas Millet Bahçesi’nin yapımı devam eden diğer tesislerini de gezerek son durumları hakkında bilgiler aldı.

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İHA

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