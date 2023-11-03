'Millet Bahçesi'nde ihale edilen ve ABD menşeili firmaya verilen dükkan yok'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan dükkanlardan iki tanesini Amerikan menşeili fast food firmalarına ihale ile verildiği ile ilgili haberler, Kültür ve Sosyal İşler Başkanı Salih Özgöncü tarafından yalanlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hiçbir kimseye hiçbir dükkan vermediklerini, hiç bir firmayla hiçbir surette sözleşme yapmadıklarını, Amerikan menşeili iki firmaya dükkan verilmesi olayının kimler tarafından niçin çıkarıldığını bilmediklerini ifade etti.