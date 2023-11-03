Kaytur'dan İsrail ve ABD ürünlerine Boykot!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan kaytur işletmesine ait tüm restaurant ve kafelerinde ABD ve İsrail menşeili ürünleri satmama kararı alındı.

İsrail'in Filistin topraklarında başlattığı vahşet ve katliamları protesto etmek amacıyla başlatılan boykota diğer ilçe belediyeleri de destek veriyor.