Milletvekil Ataş’dan Gönüllü Kuruluşlara Ziyaret

Gönüllü kültür kuruluşları başkanı Ahmet Taş yönetim kurulu üyeleri ve sivil kurumların temsilcileri tarafından karşılanıp misafir edilen ziyaret heyetinde, Milletvekili Dursun Ataş’la birlikte Ak Parti Kayseri il başkanı Fatih Üzüm, sivil kurumlardan Sorumlu il başkan yardımcısı İzzet Buzkan ve yönetim kurulu üyeleri bulundular.

Ziyarette misafirlerine hoşgeldiniz deyip duyduğu memnuniyeti dile getiren gönüllü kuruluşlar başkanı Ahmet Taş, programa katılan sivil toplum temsilcilerini tanıttı. Gönüllü kuruluşların kuruluş amacı, çalışma şartları ve insanımıza, şehrimize, ülkemize ayırım yapmadan yaptıkları hizmetler hakkında bilgiler verdi. Siyasilerle ülkenin ve şehrin sorunları konusunda ayırım yapmadan görüşme içinde olduklarını, Milletvekili Dursun Ataş ve Ak Parti il yönetimi ağırlanmaktan çok mutlu olduklarını bildirdi.

Toplantıda konuşan Ak Parti il başkanı Fatih Üzüm sivil kurumlarla İrtibat ve istişare içinde olmaya gayret eden bir politika izlemekten memnun olduklarını, gönüllü kuruluşların şehrimiz ve insanımız için yaptıkları hizmetleri yakından takip edip tebrik ettiklerini, bundan sonra da görüşme ve istişare içinde olacaklarını söyledi. Ev sahipliği için gönüllü kuruluşlara teşekkür ettiğini bildirdi.

Ak partiye yeni katılan Kayseri milletvekili Dursun Ataş’ da ziyarette yaptığı konuşmada, gönüllü kuruluşların yöneticilerinin, tanışıp selamlaştığı insanlar olduğunu, bundan böyle Ak Parti saflarında siyaset yapacak olmaktan mutlu olduğunu, ülkemizin bir kuşatılmışlık sarmalı içinde olduğunu söyledi. Bu durumdan kurtulmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Cumhur ittifakına ayakta tutmak içteki millet bütünlüğünü sağlam ve diri tutmakdan geçtiğini bildirdi.

Gönüllü kuruluşlara çalışmalarında başarılar dileyerek, bundan böyle sivil kurumlarda daha fazla görüşmek istediğini bildirdi

