Milletvekili Akar: Akan kan dursun, soykırım bitsin!

Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Melikgazi İlçesi 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, önemli açıklamalarda bulundu. Kongreye katılan Akar, dünya genelindeki çatışmalara ve özellikle son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, Türkiye'nin ve Türk milletinin barışa verdiği önemin altını çizdi.

Akar, konuşmasında özellikle ateşkes çağrısında bulunarak, “Ateşkes, ateşkes, ateşkes! Akan kan dursun, soykırım bitsin,” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, dünyadaki savaşların sona ermesi, sivillerin korunması ve insani dramların önlenmesi gerektiğini vurgulayan Akar, Türkiye'nin bu konudaki kararlı tutumunu yineledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı olarak son dönemdeki uluslararası toplantılarda da ateşkesin önemine dikkat çektiğini belirten Akar, NATO ve AB platformlarında da bu mesajı güçlü bir şekilde dile getirdiklerini söyledi. Akar, “Biz her fırsatta bu mesajı verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Barış, tüm insanlığın ortak amacıdır” dedi.

Kongrede ayrıca, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı'na seçilen Tayyar Şahin’e ve yeni yönetimine de başarılar dileyen Akar, kongrenin Melikgazi ilçesi ve Kayseri için hayırlara vesile olmasını temenni etti.