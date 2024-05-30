AK Parti Kayseri Milletvekili Akar: “Büyük ve güçlü Türkiye olmak için çalışmalarımız devam ediyor”

Kayseri’ye bir dizi ziyaretlerde bulunmak maksadıyla gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; “Belediye Başkanımızla daha önce birçok kez görüştük konuştuk bu sefer daha resmi bir şekilde kendilerini makamında ziyaret etmek suretiyle bugün buradayız. Bir programımız da olacak gençlerimizle ve halkımızla beraber bir tiyatro günü de icra etmeyi düşünüyoruz. Gururumuz iftiharımız Mimar Sinan da bu şekilde rahmetle ve minnetle sanatına da saygıyla anmak için de bazı çalışmalarımız olacak. Büyük ve güçlü Türkiye olmak için çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam ediyor. Problemlerimiz var bu problemler de inşallah çözülecek ve ülkemizin bekası ve refahı konusunda herhangi bir sorun kalmayacak bu çerçevede de Kayseri’deki gelişmeleri de yakinen takip ediyoruz. AK Parti Belediyesi çok öneme sahip bunun da önder isimlerinden Memduh Büyükkılıç beyefendi bu konuda çok emek ve çaba harcadı” şeklinde konuştu.

Öte yandan F-35 savaş uçakları hakkında sorulan soruya yanıt veren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; “F-35 konusu üzerinde çalıştığımız bir konu daha önce Amerika'yla bir çalışma vardı bir takım sebeplerden dolayı Türkiyenin bu projeden çekilmesini istediler ama biz çekilmedik. Şimdi bizim orada bir hesabımız var hesabımızı kapatmak istiyoruz. Biz F-35’e alternatif olacak şekilde çalışmalarımız var hem diğer dost ülkelerle beraber hem de milli kaynaklarımızı seferber etmek suretiyle çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler; “ Bugün Kayseri’de bir programımız var bu program vesilesiyle Ağırnas ve yeni hizmete geçen müzeyi göreceğiz Ankara'dan misafirimiz var onunla beraber tiyatro izleyeceğiz. Kayseri’yi kültür olarak tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kayseri’yi daha fazla nasıl geliştireceğimiz konusunda istişarelerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.



Milletvekili Hulusi Akar’a desteklerinin devamını beklediğini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “ Her şeyden önce yeni bir döneme girdik hepimizin için şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugüne kadar şehrimize vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum bundan sonraki çalışmalarımızda desteklerinizin devamını bekliyoruz” dedi.