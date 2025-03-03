Milletvekili Akar'dan Hacılar'a ziyaret

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Hacılar'da devam eden projeler değerlendirildi ve yeni yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Milletvekili Akar'dan Hacılar'a ziyaret

Başkan Özdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hacılar’ımız için çalışıyoruz. Sayın Hulusi Akar ve Sayın Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Akar’dan Yeni Belediye Binasına Övgü

Ziyarette, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Hacılar'a kazandırılan yeni belediye binası için Başkan Özdoğan'a teşekkür ederek, “Hacılar’a yakışır, modern bir belediye binası kazandırıldı. Bu tür yatırımlar, vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almasını sağlayacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan ise “Yeni belediye binamızda hemşehrilerimize daha konforlu ve kaliteli hizmet sunuyoruz. İlçemizi daha ileri taşımak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

Ziyarette; kentsel dönüşüm projeleri, altyapı yatırımları ve sosyal projeler ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar’a yönelik yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ererken; Başkan Özdoğan, nazik ziyaretlerinden dolayı Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Haber Merkezi

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