Milletvekili Akar, Delege seçimleri için oyunu kullandı
AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar AK Parti İl Başkanlığında 8.Olağan Kongre sürecinde, Melikgazi İlçe Delege Seçimleri için oyunu kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar 8. Olağan Kongre sürecinde delege seçimleri için oyumuzu kullandı.
Ak Parti İl teşkilatındaki oy verme esnasında Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de hazır bulundu.
Milletvekili Akar kongre sürecinin hayırlı olması dilek ve temennilerinde bulundu.