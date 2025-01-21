Milletvekili Akar, 'İşverenlerimiz ve çalışanlarımız alışveriş ve takdirle bunun karşılığını görecekler'

IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteğiyle 21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda stantları Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Teşkilat Başkanı Hüseyin Okandan, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy gezdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Her zaman olduğu gibi buradayız, bu bizim fuarımız. Tabii fuar çalışmaları gerçekten son derece başarılı. Artık böyle bilgi ve bilinçli bir şekilde arkadaşlarımız buradaki yapılması gereken ne varsa hem yerli firmalarımızı hem de dışarıdan gelen misafir firmalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü olanağa sahipler. Çok başarılı bir şekilde arkadaşlarımız başlatmışlar. Biraz önce Sayın Başkan'dan gerekli bilgileri aldık. İnşallah bu seneki geçmişten çok daha başarılı bir şekilde gerçekleşecek ve daima ileri gitmek suretiyle buradaki bizim insanımızın işverenlerimizin, işçimizin çalışanlarımızın karşılığı olarak en azından burada alışveriş ve takdirle bunun karşılığını görecekler” diye konuştu.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise, “Birlikte rahmet, ayrılıkta gazap vardır. Türkiye mobilya sektörünün başarısı, birlik ve beraberlikten geliyor. Çok çalışmaktan geliyor. Allah'a şükür yirmi yıldır bunun neticesini yedik. Bundan sonra daha fazla da güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.