Milletvekili Akar, 'Türkiye'ye yönelik bir tehdit var'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, katıldığı bir yayında moderatörün sorularını yanıtladı. Milletvekili Akar, Osmanlı’dan sonra ciddi bir güç boşluğu olduğunu söyledi. Akar, “Senatöre orada onu söyledik, gözlerinizi kapatın dedim şaşırdı ilk önce sonra kaç torununuz var dedim iki torunum var dedi. En sevdiğinizi aklınıza getirin dedim, 17 bin çocuk öldü hepsi onun kadar güzeldi, çocuk, bebek, sevimli. Ciddi bir ‘Power vacuum’ dedikleri Osmanlı’dan sonra güç boşluğu var. Türkiye’ye yönelik tehdit var, risk var. Maksat ve niyet belli olduğu zaman tehdit belli olur. Maksat ve niyet bilinmiyorsa risk olur. Bizim içinde bulunduğumuz ortamda kesinlikle risk var. Fakat olayları yakından incelediğimizde İsrail’in yaptığı hareketlere baktığımızda bu risk tehdide dönüşmüş durumdadır. Atalarımızın dediğini bir kez daha yaşamamız lazım. Hazır ol cenge istersen sulh-ü salah. Kırılamayan engel açılamayan kilit yoktur bir şekilde açılır. Maginot Hat’ta delindi Demir Kubbe’de delindi, delinecek. Cin şişeden çıktı ve artık yapamayız edemeyiz diye bir şey yok, yapacağız. 2013-2015 tarihleri arasında bir çözüm süreci yaşandı. Burada devletimiz bir alicenaplık gösterdi teröristlere silahlarınızı bırakın adalete teslim olun şansı verdi. Fakat bu teröristler sanki Türkiye Cuumhuriyeti’nin bir aciziyeti varmış gibi algılamak suretiyle gerçekten son derece şımardılar, azgınlık göstermeye başladılar. Bunun üzerine bildiğiniz gibi 24 Temmuz 2015 tarihinde büyük bir hava harekatıyla terörle mücadelemiz yeniden başladı. Mehmetçik ile dağlarda baş edebildiğimizi anlayanlar şehirlere kaçtılar. Çukur operasyonu dediğimiz operasyonlarla bunları kazdıkları çukurlara Allah’a çok şükür gömdük. Bizim anavatanımız, gök vatanımız, mavi vatanımız ve yavru vatanımız ve dijital vatanımız var. Bunlar bir bütün bunlar parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunu da herkesin bilmesini istiyoruz çünkü bunların kimileri denizlerde, dağlarda çukurlarda boğuldu ve gömüldü. Bu memleket, tarih bizim bu bayrak bizim bunları yükseltmekte bizim görevimizdir” diye konuştu.