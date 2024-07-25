Milletvekili Arıkan'dan Netanyahu'a Misilleme Teklifi

Dün gece çalışmalarına devam eden Genel Kurul’da, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan; Netanyahu’nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmaya değinerek şu teklifi yaptı:

"Kıymetli milletvekilleri, az önce İsrail Devlet Başkanı Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde bir konuşma yaptı. Ve dakikalarca ayakta alkışlandır. Diyor ki: “Amerika ve İsrail birlikte durmalıdır. Çünkü biz bir arada durduğumuzda biz kazanıyoruz, onlar kaybediyor.”

Mahmud Abbas Teklifi

Netanyahu’nun bu sözlerini Genel Kurul’da gündeme getiren Arıkan, Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas’ı Türkiye Büyük Millet Meclisine davet etmeyi teklif etti.

“Ben de şunu teklif ediyorum. Gelin Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbası Buraya Türkiye Büyük Millet Meclisine davet edelim. Ve Diyelim ki: “Türkiye ve Filistin birlikte durmalıdır. Çünkü biz bir arada durursak İnsanlık kazanır. Vicdan kazanır. Savaş suçluları kaybeder.” Bu duruş dünyaya önemli bir mesaj olacaktır.”

